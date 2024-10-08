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Общество ,  
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В Якутии при обрушении породы на шахте погиб человек

В Якутии на шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое, в результате погиб работник шахты, сообщает пресс-служба МЧС.

«На аварийном участке находились четыре человека: три — эвакуировались сами, еще один — оказался под завалом», — говорится в сообщении.

Тело рабочего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС, отметили в ведомстве.

Шахта «Восточная Денисовская» — горнодобывающее предприятие, которое входит в состав «ГОК «Денисовский» угледобывающей компании«Колмар». Мощность комплекса шахты — 4 млн тонн в год, срок отработки — 30 лет. Добычу на шахте начали проводить в 2020 году.

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Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

В конце июня в результате в результате вспышки газа на руднике «Уралкалия» в Соликамске пострадали два шахтера. Мужчин госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Из-за ЧП 182 работника, находившихся в шахте в момент происшествия, эвакуировались на поверхность.

Следователи завели дело по ч. 1 ст. 216 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

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МЧС Якутия шахта
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