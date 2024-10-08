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Пандемия коронавируса ,  
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Аль Пачино рассказал, как во время COVID ощущал себя «необычно нехорошо»

Сюжет
Пандемия коронавируса

Американский актер Аль Пачино сообщил о пережитой клинической смерти из-за заражения коронавирусом. О своем опыте он рассказал в подкасте The New York Times.

По словам артиста, он заболел в 2020 году. Однажды он почувствовал себя «необычно нехорошо». Ему становилось все хуже, позже началась температура и обезвоживание. Актеру вызвали медсестру.

«Я сидел дома — и вот меня не стало, именно так. Пульс пропал. Прошло несколько минут — и врачи приехали, машина «скорой», — рассказал актер.

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Фото:Аль Пачино / Eduardo Munoz / Reuters

Артист отметил, что в момент обострения заражения коронавирусом ему казалось, что он потерял свои воспоминания. Пачино рассказал, что «не видел ни белого света, ни чего‑либо еще» и что «после смерти ничего нет». По словам актера, его жизнь не изменилась после произошедшего.

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Аль Пачино коронавирус пандемия
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