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У 83-летнего актера Аль Пачино и его девушки родился сын

29-летняя девушка Аль Пачино родила от него мальчика по имени Роман
Нур Альфалла младше Аль Пачино более чем на 50 лет. Сын Роман стал четвертым ребенком для актера
Фото: Аль Пачино / Eduardo Munoz / Reuters
Фото: Аль Пачино / Eduardo Munoz / Reuters

У американского актера Аль Пачино, которому 83 года, и его 29-летней девушки Нур Альфалла родился сын. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя артиста Стэна Розенфилда.

«Подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфалла родился сын по имени Роман Пачино», — рассказал Розенфилд. Портал уточняет, что Аль Пачино и Нур Альфалла уже путешествуют по Лос-Анджелесу, как пара, и оба родителя «в восторге».

Как ранее сообщал TMZ со ссылкой на источники, беременность стала для девушки шоком — актер не собирался становиться отцом в четвертый раз. При этом сам Пачино говорил, что больше не может иметь детей из-за проблем со здоровьем.

Роман стал известен публике после того, как актер Джейсон Момоа опубликовал в своем Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) фото с совместного ужина, где были, в числе прочих гостей, Пачино и Альфалла. Они сидели рядом. Daily Mail писала, что их отношения начались во время пандемии коронавируса. Друг пары рассказал изданию, что Альфалла давно хотела завести ребенка, а Пачино любит ее, и это чувство взаимно.

Отношения с Аль Пачино не были первыми для Альфалла: она встречалась с певцом Миком Джаггером, которому на тот момент было 74 года, а также с миллиардером Николасом Берггрюном — ему на тот момент было чуть больше 60 лет, и с актером Клинтом Иствудом, которому 91 год. Сам Аль Пачино раньше встречался с израильской актрисой Мейталь Дохан, которая младше него на 39 лет.

Аль Пачино никогда не был женат, но у него три ребенка: в 1989 году преподавательница актерского мастерства Яна Тэррант родила ему дочь Джулию Марию, а актриса Беверли Д’Анджело родила от артиста двойняшек Антона Джеймса и Оливию Роуз в 2001 году.

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Ранее в возрасте 78 лет в седьмой раз стал отцом друг и коллега Пачино — Роберт Де Ниро. Его 45-летняя возлюбленная Тиффани Чен родила актеру дочь.

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Аль Пачино беременность знаменитости
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