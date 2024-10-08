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Общество ,  
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МЧС предупредило москвичей о видимости до 300 м из-за тумана

В Москве до утра 8 октября местами прогнозируется туман с ухудшением видимости до 300-800 м, сообщила пресс-служба МЧС по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до 10:00 8 октября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости 300–800 м», — говорится в сообщении.

В ведомстве жителей столицы призвали снижать скорость автомобилей и избегать резких маневров на дороге.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Ранее синоптики сообщили, что в столице в ближайшие дни ожидаются туманы, пришедшие из Тверской и Смоленской областей. По словам ведущего специалиста «Метеоновостей» Татьяны Поздняковой, туманы были отмечены на станции Волоколамска на северо-западе Подмосковья.

Глава отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что 9, 10 и 11 октября, «когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман, радиационный».

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