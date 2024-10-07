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Финансы ,  
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Центробанк объявил о старте «Монетной недели»

В России с 7 октября началась акция «Монетная неделя» по обмену мелочи на бумажные купюры, сообщила пресс-служба Центробанка.

«Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно теперь не только в банках, но и в сетевых магазинах. Кроме того, в отделениях банков монеты можно положить на счет без комиссии», — говорится в сообщении.

В «Монетной неделе» участвуют 4 тыс. подразделений 159 банков и более 3,5 тыс. магазинов и торговых точек.

Последний раз аналогичная акция проходила с 20 мая по 2 июня. Тогда россияне обменяли более 31 млн монет. Общий вес собранной мелочи превысил 138 тонн. В оборот ушли 135 млн руб., отметили в ЦБ. Первая «Монетная неделя» состоялась осенью 2023 года.

«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году
Финансы
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

В середине сентября замгендиректора по маркетингу и стратегии АО «Гознак» Георгий Корнилов заявил, что в России к 2030 году может начаться дискуссия о необходимости существования наличных денег. Корнилов подчеркнул, что дискуссия не будет означать вывод из обращения бумажных денег.

По его словам, сейчас в стране только 10% платежей проходят с помощью наличных. Сокращение их объема делает бумажные деньги и монеты дороже для банковской системы, подчеркнул он.

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