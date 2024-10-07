Умерла мать Уитни Хьюстон певица Сисси

Сиси Хьюстон с дочерью Уитни Хьюстон (Фото: Stephen Lovekin / Getty Images)

Мать певицы Уитни Хьюстон Сисси умерла в американском штате Нью-Джерси, сообщает Associated Press (AP).

Женщине был 91 год, она несколько лет жила с болезнью Альцгеймера. Хьюстон умерла в окружении членов семьи в хосписе, отметила в разговоре с AP ее родственница Пэт.

«Мама Сисси была сильной и выдающейся личностью. Женщина глубокой веры и убеждений, которая очень заботилась о семье, религии и обществе», — написала Пэт Хьюстон.

Сисси Хьюстон получила известность в 1960-х годах как госпел-певица. Она начинала как бэк-вокалистка для таких исполнителей, как Арета Франклин и Элвис Пресли, а затем переключилась на сольную карьеру. Артистка дважды становилась обладательницей «Грэмми».

В 1963 году Сисси родила дочь Уитни — она с детства пела в церковном хоре.

Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года в номере отеля в Беверли-Хиллз. Ее нашли в ванной комнате, где она утонула. Причиной стали проблемы с сердцем, отягощенные употреблением наркотиков.

Всего у Сисси Хьюстон было трое детей.