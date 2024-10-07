 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умерла мать Уитни Хьюстон певица Сисси

Сиси Хьюстон с дочерью Уитни Хьюстон
Сиси Хьюстон с дочерью Уитни Хьюстон (Фото: Stephen Lovekin / Getty Images)

Мать певицы Уитни Хьюстон Сисси умерла в американском штате Нью-Джерси, сообщает Associated Press (AP).

Женщине был 91 год, она несколько лет жила с болезнью Альцгеймера. Хьюстон умерла в окружении членов семьи в хосписе, отметила в разговоре с AP ее родственница Пэт.

«Мама Сисси была сильной и выдающейся личностью. Женщина глубокой веры и убеждений, которая очень заботилась о семье, религии и обществе», — написала Пэт Хьюстон.

Сисси Хьюстон получила известность в 1960-х годах как госпел-певица. Она начинала как бэк-вокалистка для таких исполнителей, как Арета Франклин и Элвис Пресли, а затем переключилась на сольную карьеру. Артистка дважды становилась обладательницей «Грэмми».

Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Общество

В 1963 году Сисси родила дочь Уитни — она с детства пела в церковном хоре.

Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года в номере отеля в Беверли-Хиллз. Ее нашли в ванной комнате, где она утонула. Причиной стали проблемы с сердцем, отягощенные употреблением наркотиков.

Всего у Сисси Хьюстон было трое детей.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Уитни Хьюстон болезнь Альцгеймера певица
Материалы по теме
Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Общество
Forbes впервые включил Уитни Хьюстон в рейтинг богатых мертвых звезд
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
Зеленский пообещал опубликовать «план победы» после его усиленияПолитика, 00:23
Роман Ротенберг увидел в отказе КХЛ поздравить его дискриминациюСпорт, 00:11
РЖД предложили отказаться от соглашений с угольщиками на вывоз топливаБизнес, 00:01
Крупный бизнес перечислил сложности при найме мигрантовЭкономика, 00:00
Миранчук покоряет Америку. Как россияне сыграли за границейСпорт, 00:00
Центробанк объявил о старте «Монетной недели»Финансы, 07 окт, 23:50
FT сообщила о смене настроений в Киеве по поводу переговоров с РоссиейПолитика, 07 окт, 23:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умерла мать Уитни Хьюстон певица СиссиОбщество, 07 окт, 23:30
Сумма замороженных в Нидерландах российских активов сократилась в 7 разПолитика, 07 окт, 23:21
От Индии до Бразилии: в чем причина провала «индийского Twitter»Отрасли, 07 окт, 23:08
Армения на Совете глав МИД стран СНГ не подписала два документаПолитика, 07 окт, 22:58
Росавиация отозвала сертификат на техобслуживание у «Витязь-Аэро»Бизнес, 07 окт, 22:55
Посол Израиля призвала «освободить Ливан из заложников «Хезболлы»Политика, 07 окт, 22:41
Грузия назвала приоритетами мир с Россией и партнерство с НАТОПолитика, 07 окт, 22:23