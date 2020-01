Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла

Американская певица Уитни Хьюстон посмертно попадет в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, штат Огайо. Об этом сообщается на сайте организации.

Помимо нее в Зал посмертно включат рэпера Кристофера Уоллеса, известного под псевдонимом The Notorious B.I.G. В список также попали группы Depeche Mode, Nine Inch Nails, The Doobie Brothers и T. Rex.

Церемония пройдет 2 мая и будет впервые транслироваться в прямом эфире.

Уитни Хьюстон родилась в 1963 году в Ист-Оранже, штат Нью-Джерси. В детстве она пела в церковном хоре. За свою карьеру певица выпустила семь альбомов, а также снималась в кино. В частности, в 1992 году она сыграла в фильме «Телохранитель».