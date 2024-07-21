Дело о вандализме завели против мужчины, обезглавившего бюст Сталина

Дело о вандализме завели против разбившего бюст Сталина в Подмосковье

Фото: zvenigorod888 / Telegram Фото: zvenigorod888 / Telegram Фото: zvenigorod888 / Telegram

Против мужчины, который кувалдой снес голову бюста Иосифа Сталина в звенигородском парке, завели уголовное дело по статье о вандализме, сообщает пресс-служба главка МВД по региону.

Речь идет о ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса, по которой грозит до трех месяцев ареста. «Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в ведомстве.

Инцидент произошел 20 июля. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «Звенигород», видно, что мужчина под громкий смех наносит удар кувалдой по скульптуре Сталина в парке на Советской улице. От его действий пострадал и памятник Ленину.

Этот бюст установили летом 2023 года по инициативе группы «Помним своих героев». Активисты и общественные организации неоднократно требовали снести скульптуру, установленную без разрешения властей. В марте этот же памятник разрисовали, исправив букву «т» в фамилии Сталина на «р».