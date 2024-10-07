Движение автомобилей через «Верхний Ларс» возобновили через 50 минут

Фото: ФГКУ Росгранстрой / VK

Движение автомобилей через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией восстановлено, сообщает подведомственный Минтрансу Росгранстрой.

«Пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу осуществляется в штатном режиме», — говорится в публикации.

Ограничения действовали 50 минут — с 18:39 до 19:31 мск. Они вводились из-за ремонтных работ. «Sputnik Грузия» писал, что повредился интернет-кабель, из-за чего на КПП не могли проводить таможенные процедуры.

«Верхний Ларс» (с грузинской стороны — «Казбеги») — единственный КПП на границе России и Грузии. В начале августа его закрыли на сутки из-за проведения ремонтных работ. В результате на участке дороги скопилась пробка из нескольких тысяч машин.