Движение автомобилей через «Верхний Ларс» возобновили через 50 минут
Движение автомобилей через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией восстановлено, сообщает подведомственный Минтрансу Росгранстрой.
«Пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу осуществляется в штатном режиме», — говорится в публикации.
Ограничения действовали 50 минут — с 18:39 до 19:31 мск. Они вводились из-за ремонтных работ. «Sputnik Грузия» писал, что повредился интернет-кабель, из-за чего на КПП не могли проводить таможенные процедуры.
«Верхний Ларс» (с грузинской стороны — «Казбеги») — единственный КПП на границе России и Грузии. В начале августа его закрыли на сутки из-за проведения ремонтных работ. В результате на участке дороги скопилась пробка из нескольких тысяч машин.
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