Трех уроженцев Дагестана задержали за создание экстремистской ячейки
Сотрудники правоохранительных органов задержали трех уроженцев Дагестана по подозрению в создании экстремистской организации, сообщил главк МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
По версии следствия, с 2018 по 2023 год подозреваемые организовали деятельность запрещенной в России ячейки международного экстремистского объединения, пропагандировали идеологию ячейки и пытались завербовать в нее местных жителей.
Оперативные мероприятия прошли в Дагестане и Санкт-Петербурге — троих подозреваемых задержали, у них изъяли «большое количество» запрещенной религиозной литературы. В отношении них завели уголовное дело об организации и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 1, 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса).
В конце марта в Ростове-на-Дону арестовали создателя и троих участников ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Алля-Аят». Следствие полагает, что 65-летний создатель ячейки организовал ее в Ростове-на-Дону и привлек туда местных жителей. Деятельность ячейки координировалась из-за рубежа, средства ее члены также выводили за границу. Кроме того, они продолжали заниматься вербовкой жителей, считают следователи.
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