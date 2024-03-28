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В Ростове арестовали вербовщиков в экстремистскую организацию «Алля-Аят»

Задержанных в Ростове вербовщиков в экстремистскую «Алля-Аят» арестовали

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал создателя и троих участников ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Алля-Аят», передает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Четверо фигурантов — Лариса Изюмова, Владимир Коломыцев, Сергей Моисеев и Флюза Стрелецкая останутся под арестом минимум до 24 мая. Кто из них — создатель ячейки, а кто — участники, агентство не уточняет.

Еще одной обвиняемой, Екатерине Козадаевой, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Все подсудимые проходят по делу об организация деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК). Их задержали накануне.

В Ростове задержали вербовщиков в экстремистскую организацию «Алля-Аят»
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Следствие полагает, что 65-летний создатель ячейки организовал ее в Ростове-на-Дону, и привлек туда местных жителей. Члены организации проводили собрания в арендованном офисе, на которых обращались к религиозным практикам «Алля-Аят».

Деятельность ячейки координировалась из-за рубежа, средства ее члены также выводили за границу. Кроме того, они продолжали заниматься вербовкой жителей, считают следователи.

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По информации ТАСС, в домах фигурантов уже прошли обыски. Оттуда изъяли документы, экстремистскую литературу и другие предметы, доказывающие их участие в экстремистском сообществе, пишет агентство.

С начала 2010-х годов «Алля-Аят» признали экстремистской организацией суды нескольких российских регионов. Впоследствии Росфинмониторинг внес ее в перечень экстремистских сообществ.

Организация проповедует идею самовыздоровления и отказ от традиционных методов лечения, отмечали в прокуратуре. Продвигаемая ею методика включает обязательное чтение «Формулы жизни». Лидеры организации утверждают, что после этого над людьми открывается «поток», исцеляющий их от болезней.

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Теги
арест экстремизм экстремистская организация
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