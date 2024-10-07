«Какое превосходительство?» — Лукашенко удивило обращение к нему
Президента Белоруссии Александра Лукашенко удивило обращение «Ваше превосходительство», с которым к нему подошел один из российских дипломатов, которые встречали белорусского лидера в Москве.
Как видно на записи, которую опубликовал близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого», представитель российского МИДа подходит к президенту со словами «Ваше превосходительство».
«Какое превосходительство? Где ты это видел?» — с улыбкой ответил Лукашенко. После этого дипломат продолжил: «Позвольте от лица президента Российской Федерации приветствовать вас». Белорусский лидер поблагодарил его и пожал руку.
Лукашенко прибыл в российскую столицу для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Москве 8 октября.
Участники рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством.
Также программа визита Лукашенко включает и неформальное общение лидеров стран СНГ, уточнил «Пул Первого».
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