«Какое превосходительство?» — Лукашенко удивило обращение к нему

Президента Белоруссии Александра Лукашенко удивило обращение «Ваше превосходительство», с которым к нему подошел один из российских дипломатов, которые встречали белорусского лидера в Москве.

Как видно на записи, которую опубликовал близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого», представитель российского МИДа подходит к президенту со словами «Ваше превосходительство».

«Какое превосходительство? Где ты это видел?» — с улыбкой ответил Лукашенко. После этого дипломат продолжил: «Позвольте от лица президента Российской Федерации приветствовать вас». Белорусский лидер поблагодарил его и пожал руку.

Лукашенко прибыл в российскую столицу для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Москве 8 октября.

Участники рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством.

Также программа визита Лукашенко включает и неформальное общение лидеров стран СНГ, уточнил «Пул Первого».