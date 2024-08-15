Суд в Москве оштрафовал за пропаганду ЛГБТ женщину за ролики с поцелуями

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Суд назначил штраф за пропаганду нетрадиционных ценностей жительнице Москвы, которая опубликовала ролики с поцелуями, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, на опубликованных ею видеороликах девушка целовалась с девушкой и мужчина с мужчиной.

«Проведенное исследование подтвердило, что указанные видеоролики содержат признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, относящиеся к ЛГБТ-сообществу («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено. — РБК)», — сказал собеседник агентства.





В мае 2024 года Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Иви» за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

Кинотеатр оштрафовали по ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях. Сумма штрафа составила 1,2 млн руб.

В 2022 году Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц.