 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Один человек пострадал при атаке дрона на машину в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Пять украинских дронов атаковали территорию Белгородской области, в результате пострадал человек, сгорел грузовик, два социальных объекта повреждены, прервано электроснабжение. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавший ехал по дороге Никольское — Муром. «Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ранениями грудной клетки, живота и ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — уточнил Гладков.

Также, по его информации, FPV-дрон еще раз атаковал село Новостроевка-Первая в Грайворонском округе, там полностью сгорел грузовой автомобиль.

В белгородском селе дрон влетел в окно дома и ранил 13-летнего подростка
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»


В селах Тишанка Волоконовского района и Вязовое Красноружского района беспилотники ударили по социальным объектам. В Тишанке здание получило повреждения, в Вязовом постройка загорелась.

Также там повреждена линия электроснабжения, добавил глава области.

Вечером 6 октября Гладков сообщал, что в белгородском селе Козьмодемьяновка FPV-дрон влетел в окно жилого дома, в результате был ранен подросток.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков дроны пострадавший
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгородской области на предприятии начался пожар после детонации дрона
Политика
В ДТП с автобусом в Белгородской области погибли четыре человека
Общество
Житель белгородского села пострадал при ударе дрона ВСУ по машине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 17:16
Объявлены победители Международной олимпиады по финансовой грамотностиОтрасли, 18:05
Умер один из лидеров сборной Нидерландов на двух чемпионатах мираСпорт, 18:04
Аналитики «Финама» дали прогноз по курсу рубля до конца годаИнвестиции, 18:02
Мурашко заявил о генетически заложенной возможности человека жить до 120Общество, 17:58
5 новых моделей Renault, приехавших в Россию. Цены удивятАвто, 17:57
В аэропорту Кольцово выстроились огромные очереди из-за сбояОбщество, 17:57
Один человек пострадал при атаке дрона на машину в Белгородской областиПолитика, 17:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кадыров раскритиковал «беспорядочную инквизицию» в отношении мигрантовПолитика, 17:43
Теннисистка Калинская вышла во второй круг крупного турнира в УханеСпорт, 17:42
Здание «Донстроя», которое вошло в пятерку лучших небоскребов мираРБК и Донстрой, 17:41
Планетарий назвал время пика активности звездопада ДраконидыОбщество, 17:40
Globaltrans подала заявление о делистинге с МосбиржиИнвестиции, 17:39
Синоптики предсказали радиационный туман в МосквеОбщество, 17:38
Эрдоган созвонился с Путиным и поздравил его с днем рожденияПолитика, 17:38