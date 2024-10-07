Один человек пострадал при атаке дрона на машину в Белгородской области

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Пять украинских дронов атаковали территорию Белгородской области, в результате пострадал человек, сгорел грузовик, два социальных объекта повреждены, прервано электроснабжение. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавший ехал по дороге Никольское — Муром. «Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ранениями грудной клетки, живота и ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — уточнил Гладков.

Также, по его информации, FPV-дрон еще раз атаковал село Новостроевка-Первая в Грайворонском округе, там полностью сгорел грузовой автомобиль.

В селах Тишанка Волоконовского района и Вязовое Красноружского района беспилотники ударили по социальным объектам. В Тишанке здание получило повреждения, в Вязовом постройка загорелась.

Также там повреждена линия электроснабжения, добавил глава области.

Вечером 6 октября Гладков сообщал, что в белгородском селе Козьмодемьяновка FPV-дрон влетел в окно жилого дома, в результате был ранен подросток.