В белгородском селе дрон влетел в окно дома и ранил 13-летнего подростка
В селе Козьмодемьяновка в Белгородской области FPV-дрон влетел в окно жилого дома, в результате был ранен подросток, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По его словам, у 13-летнего ребенка царапины на шее. Родители отказались от вызова скорой помощи и обработали раны самостоятельно, отметил губернатор.
В доме пробита кровля, повреждены окна, фасад, а также хозпостройка и автомобиль. ВСУ также атаковали Шебекино, там повреждена линия электропередачи.
Утром Шебекино также подверглось атаке, тогда при ударе украинского дрона пострадала женщина. Ее с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в больницу.
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