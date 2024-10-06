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Военная операция на Украине ,  
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В белгородском селе дрон влетел в окно дома и ранил 13-летнего подростка

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Козьмодемьяновка в Белгородской области FPV-дрон влетел в окно жилого дома, в результате был ранен подросток, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, у 13-летнего ребенка царапины на шее. Родители отказались от вызова скорой помощи и обработали раны самостоятельно, отметил губернатор.

В доме пробита кровля, повреждены окна, фасад, а также хозпостройка и автомобиль. ВСУ также атаковали Шебекино, там повреждена линия электропередачи.

Гладков назвал число поврежденных домов и квартир в регионе за 2,5 года
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Утром Шебекино также подверглось атаке, тогда при ударе украинского дрона пострадала женщина. Ее с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в больницу.

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Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков Дети дроны
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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