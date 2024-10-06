В белгородском селе дрон влетел в окно дома и ранил 13-летнего подростка

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В селе Козьмодемьяновка в Белгородской области FPV-дрон влетел в окно жилого дома, в результате был ранен подросток, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, у 13-летнего ребенка царапины на шее. Родители отказались от вызова скорой помощи и обработали раны самостоятельно, отметил губернатор.

В доме пробита кровля, повреждены окна, фасад, а также хозпостройка и автомобиль. ВСУ также атаковали Шебекино, там повреждена линия электропередачи.

Утром Шебекино также подверглось атаке, тогда при ударе украинского дрона пострадала женщина. Ее с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в больницу.