В аэропорту Кольцово выстроились огромные очереди из-за сбоя

Аэропорт Кольцово (Фото: Сергей Булкин / Global Look Press)

Сбой произошел в работе сервисов международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба авиагавани. Местный портал E1.ru публикует фото очередей.

«В аэропорту произошел сбой в работе интернет-ресурсов», — пояснили в Кольцово, уточнив, что специалисты устраняют неполадки. Пассажиров регистрируют на рейсы вручную, а для сокращения времени ожидания открыли дополнительные стойки. Информация о сбое появилась около 15:30 по московскому времени, работу сервисов восстановили спустя полтора часа.

В начале августа в зоне пограничного контроля Кольцово «кто-то из пассажиров спровоцировал панику», после чего началась массовая давка. По словам очевидцев, это произошло после криков о якобы заложенной бомбе и выстрелах. Как рассказали в аэропорту, в результате пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь.