В аэропорту Кольцово выстроились огромные очереди из-за сбоя
Сбой произошел в работе сервисов международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба авиагавани. Местный портал E1.ru публикует фото очередей.
«В аэропорту произошел сбой в работе интернет-ресурсов», — пояснили в Кольцово, уточнив, что специалисты устраняют неполадки. Пассажиров регистрируют на рейсы вручную, а для сокращения времени ожидания открыли дополнительные стойки. Информация о сбое появилась около 15:30 по московскому времени, работу сервисов восстановили спустя полтора часа.
В начале августа в зоне пограничного контроля Кольцово «кто-то из пассажиров спровоцировал панику», после чего началась массовая давка. По словам очевидцев, это произошло после криков о якобы заложенной бомбе и выстрелах. Как рассказали в аэропорту, в результате пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь.
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