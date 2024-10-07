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В аэропорту Кольцово выстроились огромные очереди из-за сбоя

Аэропорт Кольцово
Аэропорт Кольцово (Фото: Сергей Булкин / Global Look Press)

Сбой произошел в работе сервисов международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба авиагавани. Местный портал E1.ru публикует фото очередей.

«В аэропорту произошел сбой в работе интернет-ресурсов», — пояснили в Кольцово, уточнив, что специалисты устраняют неполадки. Пассажиров регистрируют на рейсы вручную, а для сокращения времени ожидания открыли дополнительные стойки. Информация о сбое появилась около 15:30 по московскому времени, работу сервисов восстановили спустя полтора часа.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В начале августа в зоне пограничного контроля Кольцово «кто-то из пассажиров спровоцировал панику», после чего началась массовая давка. По словам очевидцев, это произошло после криков о якобы заложенной бомбе и выстрелах. Как рассказали в аэропорту, в результате пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь.

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Екатеринбург Кольцово аэропорты
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