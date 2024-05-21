СК завел дело после наезда самолета на ноги техника в Кольцово
Следователи завели уголовное дело после того, как самолет «Уральских авиалиний» наехал на ноги технику в аэропорту Екатеринбурга, сообщает пресс-служба центрального межрегионального управления СК на транспорте.
Дело завели по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По этой статье виновным грозит до двух лет лишения свободы.
Самолет рейса Екатеринбург — Бишкек 19 мая передней стойкой шасси наехал на ноги техника по выпуску воздушного судна. Мужчина получил тяжелые травмы, его доставили в больницу. Телеграм-канал Ural Mash пишет, что ему ампутировали ногу.
В пресс-службе аэропорта Кольцово РБК сообщили, что пострадавший не является сотрудником аэропорта.
РБК обратился за комментарием к авиакомпании «Уральские авиалинии».
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