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Туман в Новосибирске, из-за которого задержали более 20 авиарейсов. Видео

В Новосибирске из-за тумана задержали прилет более 20 авиарейсов

Туман в Новосибирске, из-за которого задержали более 20 авиарейсов. Видео
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Новосибирск ночью накрыл густой туман, из-за которого прилет более 20 авиарейсов в аэропорт Толмачево был задержан.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, задержаны были рейсы авиакомпаний «Сибирь», «Россия», «Аэрофлот», «Победа», Utair, «Якутия» из городов Сочи, Сургут, Санкт-Петербург, Самара, Петропавловск-Камчатский, Норильск, Иркутск, Удачный, Екатеринбург, Иркутск, Томск, Нижневартовск, Кызыл, Омск, Чита, Томск, Новокузнецк, Оренбург, Красноярск, Москва и Анталья (Турция), а также в города Эльга и Санкт-Петербург.

Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, еще 12 самолетов в период с 2:00 до 4:00 мск ушли на запасные аэродромы в Кемерово, Новокузнецк, Омск и Томск. По состоянию на 10:00 мск, рейсы прибывают в Толмачево по расписанию.

Прокуратура проверит задержку авиарейсов в Новосибирске из-за тумана
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Телеграм-канала Mash писал, что большинство самолетов из-за тумана были вынуждены летать кругами.

Прокуратура из-за задержек рейсов организовала проверку.

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Теги
Новосибирск Толмачево туман самолет задержка рейсов
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