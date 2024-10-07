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Планетарий назвал время пика активности звездопада Дракониды

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Жители Северного полушария смогут увидеть звездопад Дракониды вечером 8 октября и в ночь на 9 октября, сообщает Московский планетарий.

По его данным, метеоры достигнут пика активности около 16:00 мск 8 октября, так что наблюдать за звездопадом можно будет после наступления сумерек и ночью. В этом году условия для наблюдения за потоком будут благоприятными — Луна скроется за горизонт, отметили в планетарии. Ожидаются всплески от 5 до 15 метеоров в час, добавили там.

Самый яркий звездопад года. Фотогалерея
Фотогалерея 

Дракониды — это поток метеоров, который виден ежегодно в период с 6 по 10 октября. Он назван в честь созвездия Дракон, так как его радиант, то есть точка, из которой кажется, что вылетают метеоры, находится именно в этом созвездии.

В конце августа жители Северного полушария наблюдали за пиком звездопада Персеиды. Пик метеорного потока совпал с сильной магнитной бурей, что вызвало северное сияние.

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Теги
звездопад поток Дракониды Московский планетарий
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