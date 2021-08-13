Самый яркий звездопад года. Фотогалерея

С 12 на 13 августа в небе можно было увидеть самый яркий звездопад года — метеорный поток Персеиды. Как выглядело в эту ночь небо над Россией и другими странами — в фотогалерее РБК

В середине августа наступает пик ежегодного звездопада, который могут увидеть жители Северного полушария. В эту ночь Земля проходит через поток пылевых частиц кометы Свифта — Таттла. Они сгорают в атмосфере, из-за чего образуются метеоры. При хороших погодных условиях в небе можно видеть до 110 метеоров в час, или один-два метеора в минуту, сообщает Московский планетарий, называя звездопад «самым популярным и ярким» в этом году