В СК и МЧС подтвердили отставки начальников региональных управлений
Глава следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю генерал-майор Игорь Иванов ушел в отставку по выслуге лет, сообщили РБК в пресс-службе управления СК по региону. Иванов занимал эту должность с июня 2017 года.
Исполняющим обязанности руководителя СК по Ставропольскому краю стал полковник юстиции Олег Сидоров, уточнили в ведомстве.
Начальник ГУ МЧС по Московской области генерал-лейтенант Сергей Полетыкин и глава ГУ МЧС по Ростовской области генерал-лейтенант Сергей Филиппов покинули свои должности, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Полетыкин «выведен за штат в связи с достижением предельного возраста», пояснили РБК в пресс-службе управления МЧС по Подмосковью.
Об отставке восьми генералов, в том числе Иванова, Полетыкина и Филиппова, ранее сообщил источник «РИА Новости». По данным агентства, свои должности также покидают замдиректора департамента оперативного управления МЧС генерал-майор Александр Молчанов и руководитель управления СК по Бурятии генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков.
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