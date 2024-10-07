В СК и МЧС подтвердили отставки начальников региональных управлений

Игорь Иванов (Фото: СК России по Ставропольскому краю)

Глава следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю генерал-майор Игорь Иванов ушел в отставку по выслуге лет, сообщили РБК в пресс-службе управления СК по региону. Иванов занимал эту должность с июня 2017 года.

Исполняющим обязанности руководителя СК по Ставропольскому краю стал полковник юстиции Олег Сидоров, уточнили в ведомстве.

Начальник ГУ МЧС по Московской области генерал-лейтенант Сергей Полетыкин и глава ГУ МЧС по Ростовской области генерал-лейтенант Сергей Филиппов покинули свои должности, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Полетыкин «выведен за штат в связи с достижением предельного возраста», пояснили РБК в пресс-службе управления МЧС по Подмосковью.

Об отставке восьми генералов, в том числе Иванова, Полетыкина и Филиппова, ранее сообщил источник «РИА Новости». По данным агентства, свои должности также покидают замдиректора департамента оперативного управления МЧС генерал-майор Александр Молчанов и руководитель управления СК по Бурятии генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков.