Минобороны сообщило об отбитых попытках атак ВСУ в Курской области
Подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в направлении сел Любимовка и Русское Поречное в Курской области, сообщило Минобороны.
Кроме того, военнослужащие группировки отразили две контратаки ВСУ в направлении сел Кремяное и Плехово в том же регионе.
Также за прошедшие сутки российские военные продолжили наступление на противника в Курской области и ударили по формированиям девяти бригад ВСУ в районах сел Дарьино, Николаево-Дарьино и Новый Путь.
В результате боев украинская армия потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, а также боевую бронированную машину и автомобиль.
Днем в понедельник Минобороны отчиталось о том, что российские войска заняли населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике (ДНР).
Гродовка — поселок городского типа, расположенный в Покровском районе. Он находится в 10 км к востоку от Покровска. По состоянию на 1 января 2021 года в Гродовке проживали 2352 человека.
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