Минобороны сообщило об отбитых попытках атак ВСУ в Курской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в направлении сел Любимовка и Русское Поречное в Курской области, сообщило Минобороны.

Кроме того, военнослужащие группировки отразили две контратаки ВСУ в направлении сел Кремяное и Плехово в том же регионе.

Также за прошедшие сутки российские военные продолжили наступление на противника в Курской области и ударили по формированиям девяти бригад ВСУ в районах сел Дарьино, Николаево-Дарьино и Новый Путь.

В результате боев украинская армия потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, а также боевую бронированную машину и автомобиль.

Днем в понедельник Минобороны отчиталось о том, что российские войска заняли населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике (ДНР).