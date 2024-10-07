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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отбитых попытках атак ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в направлении сел Любимовка и Русское Поречное в Курской области, сообщило Минобороны.

Кроме того, военнослужащие группировки отразили две контратаки ВСУ в направлении сел Кремяное и Плехово в том же регионе.

Также за прошедшие сутки российские военные продолжили наступление на противника в Курской области и ударили по формированиям девяти бригад ВСУ в районах сел Дарьино, Николаево-Дарьино и Новый Путь.

В результате боев украинская армия потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, а также боевую бронированную машину и автомобиль.

Минобороны сообщило о взятии под контроль Гродовки в ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Днем в понедельник Минобороны отчиталось о том, что российские войска заняли населенный пункт Гродовка в Донецкой народной республике (ДНР).

Гродовка — поселок городского типа, расположенный в Покровском районе. Он находится в 10 км к востоку от Покровска. По состоянию на 1 января 2021 года в Гродовке проживали 2352 человека.

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