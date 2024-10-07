Зарезавшим девушку в Саратове оказался бывший участник военной операции

Азамат Искалиев (Фото: Азамат Искалиев / VK)

Мужчина, который накануне зарезал девушку в салоне сотовой связи в Саратове, ранее был судим за убийство и участвовал в военной операции на Украине, сообщают «Блокнот», 164.ru и телеграм-канал «Осторожно, новости».

По их данным, подозреваемый — 35-летний Азамат Искалиев, который в 2021 году был осужден за убийство своей жены. Собеседники изданий и телеграм-канала уточняют, что тот зарезал супругу, поскольку женщина хотела с ним развестись. Он отбыл часть наказания, а позднее подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боев, пишут они.

Второе убийство произошло 6 октября, сообщил региональный СК. Мужчина зашел в салон сотовой связи к 27-летней знакомой, а после разговора набросился на нее с ножом. Пострадавшая скончалась от полученных ран. 164.ru отмечает, что они недолго поговорили, после чего мужчина обнял ее и накинулся с ножом. «Блокнот» пишет, что девушка хотела расстаться с мужчиной, но того не устроило ее решение. Мужчину задержали, на него завели дело по статье об убийстве — ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.