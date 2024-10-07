Полиция показала кадры с места массовой аварии в Подмосковье на трассе М-2

Кадры с места аварии в Подмосковье, где самосвал протаранил 10 машин

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Полиция и очевидцы опубликовали кадры с места массовой аварии в Подмосковье, где самосвал врезался в десять автомобилей. Авария произошла на трассе М-2.

На кадрах видно, что самосвал протаранил грузовые и легковые автомобили. Некоторые из них оказались сильно покорежены — одна машина после аварии оказалась на боку, а ее передний мост полностью смят. У другой полностью разбита лобовая часть.

Во время аварии погибли три человека, еще три — пострадали.

Авария произошла на 103-м км трассы М-2 «Крым» в городском округе Серпухов.