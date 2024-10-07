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Политика ,  
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«Первый канал» перенес премьеру новой программы Познера

Владимир Познер
Владимир Познер (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Показ первой серии документального многосерийного фильма журналиста Владимира Познера «Турецкая тетрадь» перенесли на 14 октября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Первого канала».

Ранее канал планировал показать ее вечером 7 октября, однако решение изменили, в этом время выйдет премьера фильма о БРИКС, отметили представители канала.

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Владимир Познер

Перенос выпуска в эфир своего фильма подтвердил и сам журналист.

«Как мне объяснили, это связано с путаницей, которая у них произошла с орбитами на Дальний Восток», — рассказал он RTVI. По словам Познера, если бы программу не перенесли, выпуск увидели бы только «полстраны». Он подчеркнул, что его об этом предупредили.

О возвращении журналиста на «Первый канал» с новой передачей под названием «Турецкая тетрадь» в сентябре сообщил гендиректор телеканала Константин Эрнст. За неделю до этого Познер рассказал в интервью Forbes, что мечтает о возвращении в эфир, но не думает, что это может произойти. Тогда же он отметил, что «Первому каналу» сдали снятый его командой восьмисерийный фильм о Турции.

Журналист сотрудничал с «Первым каналом» до 2022 года — там выходила его авторская передача «Познер», но после начала военных действий на Украине ее выпуски прекратили.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Познер остается патриотом России, несмотря на критику им происходящего в стране.

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Турция Первый канал Владимир Познер программа документальный фильм
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Владимир Познер

журналист, телеведущий, писатель
1 апреля 1934 года
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