Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Дипломатическое урегулирование конфликта на Украине должно полностью решить его, а не просто привести к прекращению огня, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek.

«Россия открыта для политико-дипломатического урегулирования, которое должно устранить коренные причины кризиса», — сказал министр.

Он отметил, что Киев не стремится к восстановлению мира с Москвой. На это указывает тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский все еще не отменил указ о запрете переговоров с российской стороной.

По словам Лаврова, продолжение конфликта поощряют США и страны НАТО, которые оказывают Киеву «политическую, военную и финансовую поддержку». В частности, это касается обсуждений разрешения ВСУ бить западным оружием вглубь России. Такие действия министр назвал «игрой с огнем» и подчеркнул, что это грозит «опасными последствиями».

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии». Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Осенью 2022 года на Украине утвердили решение об отказе переговоров с Москвой до тех пор, пока президентом России остается Владимир Путин. После этого в Кремле заявили, что Москве остается два варианта: или ждать изменения позиции от Зеленского, или ожидать смены президента Украины. «Чтобы вести переговоры, нужны две стороны», — сказал тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.