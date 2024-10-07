Эмин Агаларов рассказал о встрече с Дуровым на своем курорте под Баку
Бизнесмен и певец, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, который выступает под псевдонимом EMIN, лично встретился с основателем Telegram Павлом Дуровым во время его пребывания в стране. Об этом музыкант рассказал в интервью Ксении Собчак.
По словам Агаларова, Дуров несколько дней отдыхал на курорте Sea Breeze Resort & Residences, который певец развивает с 2000-х годов. Он расположен на берегу Каспийского моря — в 25 минутах езды на автомобиле от Баку.
Певец застал там Дурова только в один день, так как в остальное время не находился на территории курорта.
«Я подошел, познакомился», — сказал Агаларов. Он добавил, что не следил за расписанием Дурова во время его пребывания на курорте.
«Обедал в ресторанах, ужинал, проводил спокойно время», — описал владелец курорта досуг бизнесмена в Sea Breeze. Он добавил, что в Азербайджане Дуров был со своей спутницей Юлией Вавиловой.
По словам Агаларова, основатель Telegram успел объехать «всю страну» и был в Карабахе.
На вопрос Собчак о том, принимал ли Дурова президент Азербайджана Ильхам Алиев, Агаларов ответил, что не располагает такой информацией.
Дурова задержали по обвинению в отказе сотрудничать с французскими властями в аэропорту Парижа после того, как он вернулся из поездки в Азербайджан. Бизнесмен был в стране в те же дни, что и российский президент Владимир Путин: во время своего визита 18–19 августа он встретился со своим коллегой Ильхамом Алиевым.
После этого несколько телеграм-каналов писали, что Путин также встретился с Дуровым. В Кремле эту информацию опровергли.
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