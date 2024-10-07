 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ЦБ выпустил золотые монеты «Георгий Победоносец»

Фото: пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России

Банк России выпустил в обращение золотую монету номиналом 100 рублей с изображением Георгия Победоносца, следует из релиза пресс-службы ведомства.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — подчеркнули в ЦБ.

Монета имеет диаметр 30 мм. Масса содержащегося в ней чистого золота 999 пробы — 15,55 г. Монету выпустили тиражом до 100 тыс. экземпляров.

Банк России выпустил памятные монеты по мультфильму «Ежик в тумане»
Финансы

На аверсе изображен государственный герб России. Лицевая сторона монеты содержит надписи «Российская Федерация» и «Банк России», а также данные, которые указывают на номинал, год выпуска, обозначение металла по периодической таблице Менделеева, пробу, товарный знак и массу драгоценного металла.

На реверсе изображен Георгий Победоносец на коне, который копьем поражает змея.

В качестве государственного символа образ Святого Георгия на Руси начали использовать с XI века. Георгия Победоносца изображали не только на монетах, но и на гербах и княжеских печатях.

Банк России не первый раз выпускает в обращение монеты с изображением Георгия Победоносца. Так, 9 января 2023 года в обращение вошла серебряная инвестиционная монета номиналом 3 рубля. 3 апреля того же года ЦБ выпустил в обращение золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналами в 25, 100 и 200 рублей.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении на поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Центробанк монеты «Георгий Победоносец» Золото
Материалы по теме
«Союзмультфильм» ответил на обвинение автора «Ежика в тумане» из-за монет
Общество
Банк России выпустил серебряную монету с эмблемой «Спартака»
Спорт
Белоруссия на юбилей «зайчика» выпустила прямоугольные монеты с зубром
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Боррель назвал срок окончания конфликта Москвы и Киева без помощи ЗападаПолитика, 12:08
ЦБ выпустил золотые монеты «Георгий Победоносец»Финансы, 12:05
Бут назвал статью о продаже оружия хуситам вбросом к дню рождения ПутинаПолитика, 12:04
Акции чипмейкера SMIC взлетели на 28% на ожиданиях новых стимулов в КНРИнвестиции, 12:03
Федорищев встретится с «Крыльями Советов» после «спекуляций» вокруг клубаСпорт, 12:01
Путин проведет день рождения на работеПолитика, 12:00
Против посетивших Курскую область журналистов из Франции завели делоПолитика, 11:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Роскомнадзор назвал число заблокированных с начала года серых сим-картОбщество, 11:52
12 подсказок, как компаниям пережить высокую инфляциюPro, 11:50
WSJ сообщила о возвращении Виктора Бута в торговлю оружиемПолитика, 11:40
Правящая партия Грузии вновь инициировала процедуру импичмента президентаПолитика, 11:38
Как уволенные трейдеры создали одно из пяти крупнейших издательств РоссииPro, 11:29
В Минобороны заявили о подготовке Киевом провокации с химическим оружиемПолитика, 11:27
Доля непьющих россиян за 20 лет выросла почти в два разаВино, 11:26