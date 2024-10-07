ЦБ выпустил золотые монеты «Георгий Победоносец»
Банк России выпустил в обращение золотую монету номиналом 100 рублей с изображением Георгия Победоносца, следует из релиза пресс-службы ведомства.
«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — подчеркнули в ЦБ.
Монета имеет диаметр 30 мм. Масса содержащегося в ней чистого золота 999 пробы — 15,55 г. Монету выпустили тиражом до 100 тыс. экземпляров.
На аверсе изображен государственный герб России. Лицевая сторона монеты содержит надписи «Российская Федерация» и «Банк России», а также данные, которые указывают на номинал, год выпуска, обозначение металла по периодической таблице Менделеева, пробу, товарный знак и массу драгоценного металла.
На реверсе изображен Георгий Победоносец на коне, который копьем поражает змея.
В качестве государственного символа образ Святого Георгия на Руси начали использовать с XI века. Георгия Победоносца изображали не только на монетах, но и на гербах и княжеских печатях.
Банк России не первый раз выпускает в обращение монеты с изображением Георгия Победоносца. Так, 9 января 2023 года в обращение вошла серебряная инвестиционная монета номиналом 3 рубля. 3 апреля того же года ЦБ выпустил в обращение золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналами в 25, 100 и 200 рублей.
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