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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате 12 дронов над Крымом за ночь

Минобороны: за ночь над Россией сбили 21 украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Севастополь, Крым
Севастополь, Крым (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Средства ПВО сбили за ночь над Россией 21 украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

12 БПЛА самолетного типа уничтожили над территорией Крыма. Еще шесть дронов — над Курской областью. По одному беспилотнику сбили над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

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Фото:RosgvardOfficial / Telegram

После начала специальной военной операции на Украине ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны Украины. В ночь на 3 октября территорию страны массово атаковали дроны ВСУ. Всего перехватили 113 БПЛА. Больше всего, 73 штуки, сбили над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской. Еще один дрон уничтожили в Брянской области.

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БПЛА ПВО Минобороны Крым Курская область Воронежская область Брянская область Белгородская область
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