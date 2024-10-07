Минобороны сообщило о перехвате 12 дронов над Крымом за ночь
Средства ПВО сбили за ночь над Россией 21 украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
12 БПЛА самолетного типа уничтожили над территорией Крыма. Еще шесть дронов — над Курской областью. По одному беспилотнику сбили над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.
После начала специальной военной операции на Украине ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны Украины. В ночь на 3 октября территорию страны массово атаковали дроны ВСУ. Всего перехватили 113 БПЛА. Больше всего, 73 штуки, сбили над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской. Еще один дрон уничтожили в Брянской области.
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