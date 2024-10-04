Беспилотник вблизи Запорожской АЭС сбили без участия сил ПВО
Подразделения Росгвардии уничтожили украинский дрон рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
БПЛА был обезврежен без применения ракет или других средств ПВО — росгвардейцы использовали РЭБ и стрелковое оружие.
«С помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия на подлете к территории ЗАЭС был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.
При падении беспилотник не взорвался, его уже обезвредили специалисты инженерно-саперного подразделения Росгвардии.
Инциденты с дронами в районе Запорожской атомной станции происходили неоднократно. 25 сентября неустановленный дрон сбросил боеприпас на территорию рядом с ЗАЭС, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.
Он отметил, что при ударе об землю беспилотник взорвался, что привело к возгоранию сухой травы. Для тушения огня были вызваны пожарные.
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