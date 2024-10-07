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Политика ,  
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FT узнала, что китайские власти требуют от учителей сдать загранпаспорта

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

В государственном секторе Китая расширили ограничения на поездки за рубеж, теперь сдавать загранпаспорта требуют в том числе от сотрудников местных органов власти и школьных учителей. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на госслужащих.

В последний раз паспорта у госслужащих и сотрудников государственных фирм требовали сдавать в 2020 году в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса, сообщало издание The Epoch Times. После того как ковидные ограничения сняли в 2023 году, Бюро образования начало ужесточать условия для поездки за границу учителей.

Ограничения на международные поездки распространяются, в частности, на сотрудников школ, университетов, местных органов власти.

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Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Согласно инструкциям, опубликованным бюро образования района Оухай округа Вэньчжоу, поездки за границу, как правило, будут ограничены для учителей одной поездкой продолжительностью менее 20 дней в год. При этом педагоги, выезжающие за границу, не должны иметь контактов с запрещенным религиозным движением «Фалуньгун» или другими «враждебными иностранными силами».

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Китай Financial Times загранпаспорта зарубежные поездки
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