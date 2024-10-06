Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

Минобороны заявило, что с 20:50 до 22:30 мск были сбиты два дрона над Белгородской и Брянской областями, передает «Интерфакс».

Еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные сбили утром 6 октября, сообщал Богомаз. Пострадавших и разрушений не было.

Также 6 октября Минобороны отчиталось об уничтожении дронов над Курской, Белгородской и Воронежской областями.

В ночь на 5 октября ПВО уничтожили и перехватили десять украинских беспилотников — семь дронов были сбиты в Белгородской области, два БПЛА — в Курской, один БПЛА — в Воронежской.