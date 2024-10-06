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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике

Сюжет
Военная операция на Украине

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

Минобороны заявило, что с 20:50 до 22:30 мск были сбиты два дрона над Белгородской и Брянской областями, передает «Интерфакс».

Еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные сбили утром 6 октября, сообщал Богомаз. Пострадавших и разрушений не было.

Минобороны отчиталось об уничтожении дронов над тремя регионами
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Также 6 октября Минобороны отчиталось об уничтожении дронов над Курской, Белгородской и Воронежской областями.

В ночь на 5 октября ПВО уничтожили и перехватили десять украинских беспилотников — семь дронов были сбиты в Белгородской области, два БПЛА — в Курской, один БПЛА — в Воронежской.

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Брянская область Александр Богомаз дроны ВСУ
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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