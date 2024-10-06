Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.
Минобороны заявило, что с 20:50 до 22:30 мск были сбиты два дрона над Белгородской и Брянской областями, передает «Интерфакс».
Еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные сбили утром 6 октября, сообщал Богомаз. Пострадавших и разрушений не было.
Также 6 октября Минобороны отчиталось об уничтожении дронов над Курской, Белгородской и Воронежской областями.
В ночь на 5 октября ПВО уничтожили и перехватили десять украинских беспилотников — семь дронов были сбиты в Белгородской области, два БПЛА — в Курской, один БПЛА — в Воронежской.
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