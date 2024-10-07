У короля Саудовской Аравии выявили пневмонию второй раз за полгода

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медицинское обследование из-за воспаления легких. Об этом сообщает саудовское госагентство SPA.

«Король <…> основываясь на рекомендации Королевской клиники, пройдет некоторые медицинские обследования в связи с воспалением легких», — говорится в заявлении королевской канцелярии.

У 88-летнего монарха выявили случай пневмонии уже второй раз за последние полгода. В предыдущий раз король заболел воспалением легких в мае 2024 года.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд возглавил Саудовскую Аравию в январе 2015 года. Его сын и наследный принц 38-летний Мухаммед бен Сальман Аль Сауд уже давно «занимается большинством повседневных дел» в стране, отмечает Bloomberg.

Так, в августе 2024 года бывший саудовский чиновник заявил, что наследный принц подделал подпись своего отца на королевском указе, положившем начало войне королевства против поддерживаемых Ираном йеменских повстанцев-хуситов. По сообщению Bloomberg, она длится уже почти десять лет. За это время война унесла жизни более 150 тыс. человек и «привела к одной из самых страшных гуманитарных катастроф в мире».