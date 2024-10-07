 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

У короля Саудовской Аравии выявили пневмонию второй раз за полгода

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медицинское обследование из-за воспаления легких. Об этом сообщает саудовское госагентство SPA.

«Король <…> основываясь на рекомендации Королевской клиники, пройдет некоторые медицинские обследования в связи с воспалением легких», — говорится в заявлении королевской канцелярии.

У 88-летнего монарха выявили случай пневмонии уже второй раз за последние полгода. В предыдущий раз король заболел воспалением легких в мае 2024 года.

Наследный принц Саудовской Аравии решил создать подобие Лувра в Эр-Рияде
Общество
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд возглавил Саудовскую Аравию в январе 2015 года. Его сын и наследный принц 38-летний Мухаммед бен Сальман Аль Сауд уже давно «занимается большинством повседневных дел» в стране, отмечает Bloomberg.

Так, в августе 2024 года бывший саудовский чиновник заявил, что наследный принц подделал подпись своего отца на королевском указе, положившем начало войне королевства против поддерживаемых Ираном йеменских повстанцев-хуситов. По сообщению Bloomberg, она длится уже почти десять лет. За это время война унесла жизни более 150 тыс. человек и «привела к одной из самых страшных гуманитарных катастроф в мире».

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Саудовская Аравия пневмония король Саудовской Аравии
Материалы по теме
Наследный принц Саудовской Аравии решил создать подобие Лувра в Эр-Рияде
Общество
США сняли запрет на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии
Политика
WSJ узнала о предупреждении Эр-Рияда о падении цен на нефть до $50
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Производители водки рассказали, как формируется ее ценаВино, 07:30
У короля Саудовской Аравии выявили пневмонию второй раз за полгодаОбщество, 07:04
В «Лемана ПРО» заявили, что россияне стали реже делать ремонт самиБизнес, 07:00
Глава «Лемана ПРО» — РБК: «Удивляет, как можно импортировать гвозди»Бизнес, 07:00
Над Брянской областью сбили еще один беспилотникПолитика, 06:32
Маск поменял аватарку в соцсети Х в поддержку ТрампаПолитика, 06:18
Дипломат напомнила о предупреждениях России из-за действий НАТОПолитика, 06:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты выяснили, сколько тратят на вейпы их потребителиОбщество, 06:01
В «Авито» назвали размер зарплат специалистов по внешней торговлеБизнес, 05:59
Минобороны сообщило о продвижении войск северо-западнее УгледараПолитика, 05:38
На нефтебазе в Феодосии произошел пожарОбщество, 05:36
В РПЦ объяснили необходимость запрета чайлдфри «самозащитой общества»Политика, 05:28
Маск заявил, что в случае победы Харрис США настанет конецПолитика, 05:02
В МЧС сообщили об обнаружении пропавших на Камчатке туристовОбщество, 04:43