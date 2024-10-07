Маск заявил, что в случае победы Харрис США настанет конец

Соединенным Штатам настанет конец, если на президентских выборах в ноябре победу одержит кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис. Такое мнение высказал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети Х.

«Это был бы конец Америки», — написал он в ответ на публикацию графического дизайнера под ником DogeDesigner, в которой заявлялось, что в случае победы демократов США превратятся в «однопартийное социалистическое государство», что стало бы «катастрофой для Америки».

Бизнесмен начал открыто поддерживать кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в предвыборной гонке после покушения на него в июле.

До этого Маск публично не поддержал никого из кандидатов в президенты и говорил, что не рассматривает финансирование кампаний ни президента США Джо Байдена, ни Трампа.

В конце августа Трамп сообщил, что хотел бы видеть бизнесмена в своей команде, и заявил о согласии Маска отвечать за аудит правительства США.

5 октября Маск пришел поддержать Трампа на митинге в Батлере (Пенсильвания), где в июле на политика совершили покушение. Он назвал покушение проверкой характера и отметил, что Трамп после стрельбы вскинул кулак в воздух, в то время как другой президент «не мог подняться на лестничный пролет».

Бизнесмен также поставил в X новую аватарку в поддержку Трампа, на которой бизнесмен изображен на фоне американского флага в кепке с лозунгом республиканца Make America Great Again.