NYT сообщила о признаках старения Трампа из-за бессвязных речей

Последние публичные выступления 78-летнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа стали длиннее, яростнее и бессвязнее. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), которая провела компьютерный анализ речей бывшего лидера Соединенных Штатов.

Анализ затронул митинги, интервью, заявления и посты в социальных сетях Трампа. С 2015 года, когда республиканец впервые вышел на политическую сцену, его речи сильно изменились, отмечают авторы статьи.

«Он всегда был дискурсивным и часто не был привязан к истине, но с течением времени его речи становились все более мрачными, резкими, длинными, злыми, менее сфокусированными, более богохульными и все более зацикленными на прошлом», — говорится в материале.

В частности, Трамп использует ругательства на 69% чаще, фразы «все или ничего», «всегда», «никогда» — на 13% чаще. «Некоторые эксперты считают это признаком преклонного возраста», — пишут авторы статьи.

Сам Трамп настаивает на том, что он прошел когнитивные тесты, называет свой извилистый стиль «плетением» и утверждает, что это целенаправленная и «блестящая» коммуникационная стратегия.

«Я два часа обхожусь без телесуфлеров, и если я говорю хоть одно слово немного не так, они говорят: «У него когнитивные нарушения», — пожаловался он на недавнем митинге.

До выборов президента США осталось меньше месяца — они пройдут 5 ноября. Согласно усредненным данным последних опросов избирателей, небольшое преимущество у оппонента Трампа, кандидата от демократов и преемницы Байдена Камалы Харрис. Отдать голос за нее готовы 48,4% избирателей, за республиканца — 45,9%.