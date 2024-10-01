Тело упавшей в переход в Грузии российской туристки вернут на родину

Фото: Арина Глазунова / VK

Родные погибшей в Грузии россиянки обратились в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии за помощью с вывозом тела девушки на родину. Об этом РБК сообщила пресс-служба дипмиссии.

Российская туристка упала в подземный переход на площади Республики в Тбилиси 29 сентября и получила тяжелую черепную травму. Молодую женщину доставили в больницу, но она не выжила, сообщила грузинская телекомпания «Мтавари архи».

В российской миссии заявили, что родственникам предоставили «исчерпывающую информацию» о необходимом пакете документов для вывоза тела в Россию, а также телефоны грузинских агентств, оказывающих ритуальные услуги.

Shot ранее сообщал, что родители погибшей уже прилетели в Грузию и занимаются оформлением документов.

По данным «Москва. Онлайн», погибшая — 24-летняя Арина Глазунова — ночью гуляла с подругой по городу. Они пели песню «В последний раз» ВИА «Веселые ребята» и снимали друг друга на видео. Во время записи Глазунова оступилась и упала в подземный переход, получив тяжелые травмы головы.

По данным Shot, девушка жила в Москве, окончила РАНХиГС и работала в PR-агентстве.

На фото, опубликованном «Мтавари архи», видно, что в память о россиянке в подземном переходе появился стихийный мемориал с цветами.