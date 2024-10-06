В Харькове прогремели взрывы
В Харькове слышны взрывы, написал мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.
Он попросил жителей быть осторожными.
Вечером «Суспільне» и ТСН сообщали о взрывах в Сумах.
Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и ряде других областей.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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