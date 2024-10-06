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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове слышны взрывы, написал мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

Он попросил жителей быть осторожными.

Вечером «Суспільне» и ТСН сообщали о взрывах в Сумах.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и ряде других областей.

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