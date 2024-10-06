В Харькове прогремели взрывы

В Харькове слышны взрывы, написал мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

Он попросил жителей быть осторожными.

Вечером «Суспільне» и ТСН сообщали о взрывах в Сумах.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и ряде других областей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.