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Москва представила исследование климатической повестки городов БРИКС

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Новости Москвы
Мария Багреева на форуме &laquo;Климатическая повестка БРИКС в современных условиях&raquo;
Мария Багреева на форуме «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях» (Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы)

Власти Москвы представили аналитическое исследование «Климатическая повестка городов БРИКС» и онлайн-инструментарий, который города могут использовать для диагностики своих климатических решений. О результатах исследования рассказала вице-мэр столицы, глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева на форуме «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях», организованном Минэкономразвития России.

По ее словам, БРИКС играет важную роль в противодействии изменению климата, так как на страны объединения приходится почти половина населения Земли, треть мирового ВВП и свыше 40% глобального потребления энергоресурсов. «Кроме того, в странах БРИКС расположен 41 из 100 мегаполисов, которые являются наиболее крупными эмитентами углекислого газа, — добавила Багреева. — Поэтому переход городов объединения на траекторию низкоуглеродного развития — это необходимое условие для достижения мировых климатических целей».

Москва сегодня активно внедряет практики устойчивого развития во всех сферах жизни города и участвует в международных климатических проектах. Одним из направлений этой работы, по словам Багреевой, является проведение исследований в области городской климатической политики и выявление лучших мировых практик.

Это второе подобное исследование — первое было представлено на климатическом саммите в ОАЭ в конце 2023 года, где получило высокую оценку экспертов. В документе оценивается работа 20 городов БРИКС по пяти ключевым направлениям: производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и отходы. Партнером проведения исследования стал Институт городских инноваций Гуанчжоу.

По результатам исследования подготовлены профили городов и итоговый индекс, оценивающий уровень воздействия городского хозяйства на климат. Лидерами исследования стали десять городов. Из них шесть — Москва, Санкт-Петербург, Мумбаи, Гуанчжоу, Пекин и Шанхай — как города с наиболее сбалансированным подходом к реализации климатической повестки. Остальные — столица Эфиопии Аддис-Абеба и три бразильских мегаполиса (Бразилиа, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу) — показали наилучшую динамику по отдельным направлениям.

Параллельно с презентацией доклада был представлен онлайн-инструментарий для самодиагностики городов по методологии исследования.

БРИКС — это межправительственное объединение крупных развивающихся стран. Изначально оно включало в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, недавно к нему присоединились еще четыре государства (Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия).

Технологии и практики, направленные на устойчивое развитие и снижение углеродного следа, могут существенно снизить негативное воздействие на климат. Примеры таких технологий включают в себя использование возобновляемых источников энергии, улучшение энергоэффективности, развитие общественного транспорта и так далее.

Авторы исследования убеждены, что его методология и предложенный онлайн-инструментарий помогут городам оценить свои климатические стратегии и разработать более эффективные меры по снижению воздействия на климат.

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