Минобороны отчиталось об уничтожении дронов над тремя регионами
Четыре украинских дрона сбили над территорией Курской, Белгородской и Воронежской областей, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 4 украинских беспилотных летательных аппарата: 2 БпЛА — над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей», — говорится в сообщении.
По словам воронежского губернатора Александра Гусева, предварительно, пострадавших и последствий на земле нет.
Еще один беспилотник уничтожили в Брянской области, пишет глава региона Александр Богомаз. Он подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал и разрушений зафиксировано не было.
В ночь на 5 октября ПВО уничтожили и перехватили десять украинских беспилотников - семь дронов были сбиты в Белгородской области, два БПЛА — в Курской, один БПЛА — в Воронежской.
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