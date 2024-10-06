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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об уничтожении дронов над тремя регионами

Минобороны: ПВО сбила пять дронов над тремя регионами
Сюжет
Военная операция на Украине

Четыре украинских дрона сбили над территорией Курской, Белгородской и Воронежской областей, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 4 украинских беспилотных летательных аппарата: 2 БпЛА — над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей», — говорится в сообщении.

По словам воронежского губернатора Александра Гусева, предварительно, пострадавших и последствий на земле нет.

Еще один беспилотник уничтожили в Брянской области, пишет глава региона Александр Богомаз. Он подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал и разрушений зафиксировано не было.

Над Белгородской областью сбили беспилотник
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В ночь на 5 октября ПВО уничтожили и перехватили десять украинских беспилотников - семь дронов были сбиты в Белгородской области, два БПЛА — в Курской, один БПЛА — в Воронежской.

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Белгородская область Воронежская область Курская область Александр Богомаз БПЛА Александр Гусев
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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