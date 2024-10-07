В Саратове подростков не пустили на концерт рэп-исполнительницы Ениной

В Саратове подростков не пустили на концерт рэп-исполнительницы Анны Ениной, сообщает 164.ru.

Изначально возрастной ценз на мероприятие был 14+, однако организаторы пообещали, что можно будет пройти и детям с 12 лет. За два дня до выступления Ениной паблик концерта опубликовал запись о том, что детям до 16 лет в зал можно будет прийти только в сопровождении родителей или опекунов. О том, что на посещение концерта введены ограничения 18+, стало известно в очереди перед дверями клуба.

Издание опубликовало фото обращения главы Общественной палаты Саратова Николая Островского к владельцам клуба. Он попросил «рассмотреть возможность» ввести ограничения 18+ на посещение концерта в связи с тем, что «в текстах песен содержится ненормативная лексика, их смысл пропагандирует девиантное поведение и аморальные ценности в молодежной среде».

Этот документ организаторы показали родителям, которые пришли на концерт вместе со своими детьми, говорится в материале. Они утверждают, что получили информацию о запрете на вход зрителям младше 16 лет «буквально за 15 минут до концерта». Мама одной из поклонниц обвинила их в мошенничестве и пообещала обратиться в прокуратуру.

По данным телеграм-канала «Саратов № 1», за два дня до концерта министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова также потребовала от организаторов повысить возрастное ограничение.

Как сообщает Mash и «Саратов № 1», концерт не продлился долго: исполнительница «успела спеть полторы песни», после этого зрителей выгнали на улицу из-за сообщений о минировании. По данным Mash, предположительно, площадку «заминировал» поклонник, которого не пустили на концерт из-за возрастных ограничений.