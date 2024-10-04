В Нижнем Новгороде силовики сорвали концерт группы Otto Dix

В Нижнем Новгороде силовики сорвали концерт музыкальной группы Otto Dix из-за ложных вызовов. Об этом в своем видеообращении, опубликованном на странице группы в социальной сети «ВКонтакте», рассказал солист Михаэль Драу.

По его словам, силовики прибыли на выступление из-за анонимных звонков об «ужасных событиях», которые якобы происходили на концерте.

«Это была спланированная акция», — сказал музыкант.

Он подчеркнул, что ему нечего скрывать и что члены его группы ответили на те вопросы, которые им задали силовики. «Все было чинно», — отметил Драу.

Музыкант призвал поклонников не возвращать деньги за билеты, так как скоро ему понадобится помощь юриста, чтобы предпринять ответные меры против тех, кто сделал звонки.

По информации в группе во «ВКонтакте», концерт проходил в клубе Moriarty.

В марте полиция сорвала в Санкт-Петербурге концерт музыканта Геннадия Чернецова, который выступает под псевдонимом Пророк Санбой. Его вывели из клуба ACTION, где должно было пройти выступление, вместе с вещами. По словам директора заведения, полицейские объяснили свой визит тем, что собравшаяся перед заведением толпа мешала проезду транспорта.