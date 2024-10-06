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Младший брат Мадонны художник Чикконе умер в возрасте 63 лет

Кристофер Чикконе
Кристофер Чикконе (Фото: Wizard / Capital Pictures / Global Look Press)

Младший брат певицы Мадонны — художник, дизайнер и бывший танцор Кристофер Чикконе — умер в возрасте 63 лет, сообщает CBS News со ссылкой на его представителя Брэда Тейлора.

Художника не стало 4 октября. Он болел раком.

Чикконе родился 22 ноября 1960 года в Мичигане, спустя два года после рождения сестры. В начале карьеры Мадонны он выступал с ней в качестве подтанцовки. В 1984 году появился в клипе на песню Lucky Star.

Художник также был арт-директором мировых туров сестры Blond Ambition (1990) и The Girlie Show (1993). Кроме того, в 1990-х он снимал видеоклипы для певицы Долли Партон и певца Тони Беннетта. Позднее Чикконе стал заниматься дизайном интерьеров в домах Мадонны в Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе.

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В 2000-х отношения между братом и сестрой ухудшились из-за отказа певицы нанять Чикконе в качестве директора своего очередного тура, и в 2008 году художник выпустил откровенную автобиографическую книгу «Жизнь с моей сестрой Мадонной» (Life with My Sister Madonna), не оповестив об этом исполнительницу. Спустя несколько лет, однако, он заявил CBS, что имеет «прекрасные отношения» с сестрой.

В феврале 2023 года на 67-м году жизни умер старший брат Мадонны Энтони Чикконе. А менее чем за две недели до смерти младшего брата, 24 сентября 2024 года, не стало мачехи исполнительницы — 81-летней Джоан Чикконе.

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Мадонна художник дизайнер США
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