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Проживший дольше всех с прогерией человек умер в возрасте 28 лет

Умер человек с синдромом преждевременного старения, проживший до 28 лет
Сэмми Бассо
Сэмми Бассо (Фото: Cattaneo / Fotogramma / Ropi / ТАСС)

Итальянец Сэмми Бассо, который был самым долгоживущим человеком с прогерией — генетическим заболеванием, вызывающим преждевременное старение, умер в возрасте 28 лет. Об этом сообщила Итальянская ассоциация по борьбе с этой болезнью, основателями которой являются сам Бассо и его родители.

«Вчера вечером, 5 октября, Сэмми Бассо внезапно скончался после дня празднования, окруженный теми, кто его любил», — говорится в сообщении на странице организации в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Бассо родился в 1995 году в итальянском городе Скио. В возрасте двух лет у него диагностировали синдром Хатчинсона — Гилфорда — детскую форму прогерии. Нехватка информации о заболевании привела к тому, что родители Бассо основали ассоциацию по борьбе с ней — l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, в деятельности которой сам больной также принимал участие.

Сэмми Бассо стал известен после выхода документального фильма National Geographic о его путешествии из Чикаго в Лос-Анджелес по шоссе US 66 с родителями и лучшим другом. Он также часто выступал на телевидении и давал интервью, в которых рассказывал о своей болезни.

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В 2018 году Бассо окончил Падуанский университет по специальности «естественные науки». Он защищал диссертацию, посвященную возможностям лечения прогерии с помощью генной инженерии.

В 2019 году Бассо провели операцию по замене аортального клапана — это была первая подобная операция на пациенте с прогерией. После этого он стал кавалером высшего ордена Италии — «За заслуги перед Итальянской Республикой». Спустя два года Бассо защитил еще одну диссертацию, также направленную на изучение прогерии.

Прогерия Хатчинсона — Гилфорда — редкое генетическое заболевание, встречается у одного человека на каждые 20 млн. Сейчас в мире зарегистрировано 130 случаев выявления этого синдрома, из них четыре — в Италии.

При прогерии изменяются кожа и внутренние органы, из-за чего больные выглядят старше своих лет. В результате заболевания также снижается качество жизни. Ожидаемая продолжительность жизни без лечения составляет примерно 13 лет.

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