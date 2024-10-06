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Военная операция на Украине ,  
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The Conversation сообщил о плане Байдена для Украины перед отставкой

The Conversation: Байден придумал новый план по поддержке Киева перед отставкой
Сюжет
Военная операция на Украине
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Американский президент Джо Байден перед отставкой в январе намеревается обеспечить продолжение поддержки Украины со стороны США в случае победы на выборах республиканца Дональда Трампа, пишет в колонке для The Conversation профессор международных отношений в Лондонском университете Royal Holloway Мишель Бентли.

«Кроме того, Байден хочет оставить свое наследие. Президентский пост был целью всей его карьеры, и он надеялся на второй срок. Его волнует результат работы на этом посту. Достигнутый в последнюю минуту прогресс по Украине стал бы завершающей победой, которая надолго запомнится», — пишет она.

Профессор напомнила, что недавно Байден санкционировал выделение Украине «резкое увеличение помощи в области безопасности» на $8 млрд, а также приказал Пентагону направить на поддержку Украины все заложенные на эти цели средства — на случай, если следующий президент попытается иначе распределить деньги.

Байден в последние два месяца президентства — после дня выборов нового лидера 5 ноября и инаугурацией 20 января — станет, согласно расхожему выражению, «хромой уткой». В статье отмечается, что в этот период президенты могут успеть протолкнуть важные политические решения, но их влияние уже будет ограничено.

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Трамп немного отстает от своей демократической соперницы Камалы Харрис, которая обещала продолжать политику уходящей администрации в вопросе поддержки Украины. Разрыв между ними составляет лишь около 2,5% (48,4 против 45,9%), следует из усредненных результатов опросов.

Российская сторона требует от США и других стран мира перестать оказывать Украине военную помощь. Кремль заявляет, что такая поддержка лишь затягивает конфликт, но его результат изменить не сможет.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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