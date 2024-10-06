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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении переправы ВСУ через реку Оскол

Минобороны: уничтожена переправа ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские военные ударили авиабомбой по переправе ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, мост был уничтожен, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Переправа располагалась в районе села Гороховатка. «В момент нанесения удара транспорт противника перевозил личный состав на ротацию», — уточнили в военном ведомстве.

Река Оскол протекает по территории Украины и России (в Курской и Белгородской областях).

Минобороны сообщило об ударе по базе горючего в Одессе
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Фото:dsns_telegram / Telegram

Ранее в тот же день, 6 октября, Минобороны отчиталось о нанесении удара по украинской базе горючего в районе Одессы. Российские военные также атаковали инфраструктуру аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, говорилось в ежедневной сводке ведомства.

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Минобороны Харьковская область переправа ВСУ Украина
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