Минобороны: уничтожена переправа ВСУ через реку Оскол в Харьковской области

Минобороны сообщило об уничтожении переправы ВСУ через реку Оскол

Фото: Минобороны России

Российские военные ударили авиабомбой по переправе ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, мост был уничтожен, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Переправа располагалась в районе села Гороховатка. «В момент нанесения удара транспорт противника перевозил личный состав на ротацию», — уточнили в военном ведомстве.

Река Оскол протекает по территории Украины и России (в Курской и Белгородской областях).

Ранее в тот же день, 6 октября, Минобороны отчиталось о нанесении удара по украинской базе горючего в районе Одессы. Российские военные также атаковали инфраструктуру аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, говорилось в ежедневной сводке ведомства.