Гимнастка Валерия Запашная во время выступления упала с 6 метров
Воздушной гимнастке Валерии Запашной диагностировали переломы двух рук в результате падения с шестиметровой высоты во время выступления, сообщает народный артист России и двоюродный дядя артистки Эдгар Запашный.
«Во время выступления в Кемеровском цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная, выполняя сложный трюк, упала с высоты около 6 метров <...>, у артистки переломы обеих рук», — написал он в телеграм-канале.
Позднее Запашный выложил ролик, на котором брат гимнастки Ярослав Запашный пришел навестить сестру в больнице. Как отметил Ярослав, артистка находится в «суперской палате» и заверил, что через месяц «Лера будет уже летать».
В начале июня на старшую дочь художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного, Еву Запашную, во время исполнения номера внезапно упала лошадь. Тогда ей диагностировали переломы трех костей стопы.
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