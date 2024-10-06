Гимнастка Валерия Запашная во время выступления упала с 6 метров

Video

Воздушной гимнастке Валерии Запашной диагностировали переломы двух рук в результате падения с шестиметровой высоты во время выступления, сообщает народный артист России и двоюродный дядя артистки Эдгар Запашный.

«Во время выступления в Кемеровском цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная, выполняя сложный трюк, упала с высоты около 6 метров <...>, у артистки переломы обеих рук», — написал он в телеграм-канале.

Позднее Запашный выложил ролик, на котором брат гимнастки Ярослав Запашный пришел навестить сестру в больнице. Как отметил Ярослав, артистка находится в «суперской палате» и заверил, что через месяц «Лера будет уже летать».

В начале июня на старшую дочь художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного, Еву Запашную, во время исполнения номера внезапно упала лошадь. Тогда ей диагностировали переломы трех костей стопы.