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Гимнастка Валерия Запашная во время выступления упала с 6 метров

Гимнастка Валерия Запашная сломала обе руки после падения с 6 метров

Гимнастка Валерия Запашная во время выступления упала с 6 метров
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Воздушной гимнастке Валерии Запашной диагностировали переломы двух рук в результате падения с шестиметровой высоты во время выступления, сообщает народный артист России и двоюродный дядя артистки Эдгар Запашный.

«Во время выступления в Кемеровском цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная, выполняя сложный трюк, упала с высоты около 6 метров <...>, у артистки переломы обеих рук», — написал он в телеграм-канале.

Позднее Запашный выложил ролик, на котором брат гимнастки Ярослав Запашный пришел навестить сестру в больнице. Как отметил Ярослав, артистка находится в «суперской палате» и заверил, что через месяц «Лера будет уже летать».

На дочь Аскольда Запашного упала лошадь
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Фото:askzap / Telegram

В начале июня на старшую дочь художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного, Еву Запашную, во время исполнения номера внезапно упала лошадь. Тогда ей диагностировали переломы трех костей стопы.

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Эдгард Запашный Запашные гимнастка перелом Кемерово
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