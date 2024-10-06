В Петербурге отправили под стражу зампреда комитета по инвестициям

Максим Шарипов (Фото: SPbGS / Telegram)

Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу заместителя председателя комитета по инвестициям Максима Шарипова, сообщает пресс-служба судов города.

«Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения <...>, избрав Шарипову стражу по 03.12.2024», — говорится в сообщении.

Шарипов отрицал вину и уверял, что его подставили. Защита просила назначить ему домашний арест.

Его подозревают в получении взятки в размере ₽23,5 млн от ООО «ЭверестСтрой» и ООО «Инженерные технологии» не позднее марта 2023 года. В рамках сделки Шарипов должен был помочь заключить договоры аренды трех земельных участков без проведения торгов, а также не препятствовать их получению, считает следствие.

Когда он получил деньги, то сообщил посреднику об изменении условий договоренностей, в рамках которых необходимо было добавить к сумме еще ₽2,5 млн. Ему передали ₽1,5 млн 4 октября 2024 года, однако только 20 тыс. из всех купюр были настоящими. После чего Шарипова задержали.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве). Обвинение Шарипову еще не предъявляли.