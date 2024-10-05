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Политика ,  
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В Петербурге задержали замглавы комитета мэрии по инвестициям

В кафе в Петербурге задержали с поличным замглавы комитета по инвестициям Шарипова. По версии следствия, он получил 23,5 млн руб. за содействие в заключении договоров аренды в обход торгов. Чиновник потребовал еще 2,5 млн руб.
Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО
Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге в кафе в Дегтярном переулке с поличным задержали чиновника, обвиняемого в получении взятки, сообщает управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Имя задержанного не раскрывается, человек на опубликованном ведомством видео задержания похож на замглавы комитета по инвестициям петербургской администрации Максима Шарипова. О том, что задержан именно он, пишет «Фонтанка».

По данным МВД, 34-летний чиновник получил 23,5 млн руб. от представителя коммерческой фирмы за содействие при заключении договоров аренды трех земельных участков без проведения законодательно установленных в таком случае торгов. Деньги передавались через его знакомого, который выступил посредником.

«Через этого же посредника коммерсанту было озвучено о возникновении некоторых изменений, связанных с процедурой аренды и необходимостью доплаты еще 2,5 млн руб. Чиновник был задержан «экономическими» полицейскими совместно с сотрудниками регионального УФСБ с поличным в кафе на Дегтярном переулке в момент передачи так называемого аванса в размере 1,5 млн руб.», — говорится в сообщении МВД.

Большая часть денег была муляжом, задержанный об этом не знал. Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве).

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Максиму Шарипову 34 года. Он окончил Санкт‑Петербургский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятии». С 2012 по 2014 год был ведущим специалистом в Агентстве стратегических инвестиций. С 2014 года работал в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга в сфере развития проектов государственно-частного партнерства, занимал должности от специалиста первой категории до начальника отдела. В 2019 году стал заместителем председателя комитета.

Шарипов — государственный советник Санкт‑Петербурга 1-го класса.

26 сентября в связи с заведенным против него уголовным делом о мошенничестве был уволен председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко. На следующий день его вместе с женой Татьяной арестовали.

По версии следствия, супруги Чернейко и «иные неустановленные лица» «путем обмана и злоупотребления доверием» с мая до конца декабря 2019 года похитили 300 тыс. руб., выделенных из городского бюджета на проведение ярмарки вакансий «Труд и занятость». Как пояснял СК, Чернейко с супругой дали указание подчиненным заключить договоры о проведении мероприятия с подконтрольными ему компаниями. Подрядчики выполнили работы не в полном объеме, 300 тыс. руб. из выделенных средств были переведены сотрудниками подконтрольных организаций на расчетный счет Чернейко. Бывший чиновник и его жена вину не признали.

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Санкт-Петербург комитет по инвестициям задержание взятка
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