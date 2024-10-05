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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ прорваться в Курскую область

Минобороны: при попытке прорыва в Курскую область ВСУ потеряли танк и 30 бойцов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате неудачной попытки прорваться через границу России в Курскую область потеряли более 30 человек, еще 12 военных противника сдались в плен. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены танк, семь боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и бронированная ремонтно-эвакуационная машина», — говорится в сообщении.

Всего за сутки на курском направлении потери ВСУ составили свыше 400 военнослужащих и 16 единиц бронетехники. Российские войска также нанесли удары авиацией и артиллерией по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области, добавили в министерстве.

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Фото:John Moore / Getty Images

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. К 12 августа под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек, говорил губернатор региона Алексей Смирнов. Спустя месяц Минобороны доложило об освобождении 12 поселений.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

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Курская область ВСУ потери наступление Военная операция на Украине
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