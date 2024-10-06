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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил, что весь мир смеется над США

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Выборы президента США

Соединенные Штаты не могут позволить всему миру смеяться над собой, заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп. Трансляцию его предвыборного мероприятия в Пенсильвании вел C-Span.

По словам Трампа, его сограждане заслуживают страну с «безграничным потенциалом», где можно двигаться вперед и где нет преступности, Американцы «заслуживают такого руководства», которое защищает суверенитет и безопасность страны, «которое будет подчиняться не лоббистам и бюрократам», а только «трудолюбивым гражданам» США, продолжил политик. «Мы хотим, чтобы весь мир уважал нас так же, как четыре года назад. А теперь они смеются над нами. Мы не можем позволить такого», — подчеркнул Трамп.

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Республиканец неоднократно критиковал действующего президента, демократа Джо Байдена, обвиняя его в том, что США переживают «худший период истории».

До выборов президента США осталось меньше месяца — они пройдут 5 ноября. Согласно усредненным данным последних опросов избирателей, небольшое преимущество у оппонента Трампа, кандидата от демократов и преемницы Байдена Камалы Харрис. Отдать голос за нее готовы 48,4% избирателей, за республиканца — 45,9%.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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